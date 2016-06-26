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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Санта-Круз
Коринтианс - Санта-Круз: обзор матча 26 июня 2016
Коринтианс
26.06.2016, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Круз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коринтианс - Санта-Круз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
5 : 0
11.12.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 37 тур
Санта-Круз
5 : 1
28.11.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Санта-Круз
3 : 3
21.11.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
1 : 0
17.11.2016
Санта-Круз
Бразилия. Серия А, 34 тур
Санта-Круз
1 : 0
06.11.2016
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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