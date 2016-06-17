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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Хорватия
Чехия - Хорватия: обзор матча 17 июня 2016
Чехия
17.06.2016, пятница, 19:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
Хорватия
76'
М. Шкода
90+4'
Т. Нецид (П)
37'
И. Перишич
59'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Хорватия
90'
+8
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
И. Стринич
90'
+7
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Нецид
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Т. Нецид
️️️️
Я. Плашил
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкода
Пас отдал
Т. Росицки
76'
74'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Т. Сивок
72'
Замена
Й. Шурал
️️️️
И. Скалак
67'
Замена
М. Шкода
️️️️
Д. Лафата
67'
62'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
61'
Травма
Л. Модрич
59'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
Пас отдал
М. Брозович
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
14'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛВ
13
Ярослав Плашил
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
20
Иржи Скалак
ПВ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
8
Лимберски
4
Хубник
6
Сивок
2
Кадержабек
13
Плашил
8
Дарида
7
Крейчи
10
Росицки
20
Скалак
21
Лафата
4-2-2-1-1
23
Субашич
11
Срна
21
Вида
5
Чорлука
3
Стринич
11
Брозович
19
Бадель
7
Ракитич
10
Модрич
14
Перишич
17
Манджукич
13
Плашил
7
Нецид
7
Нецид
13
Плашил
20
Скалак
18
Шурал
18
Шурал
20
Скалак
21
Лафата
12
Шкода
12
Шкода
21
Лафата
7
Ракитич
13
Шильденфельд
13
Шильденфельд
7
Ракитич
3
Стринич
2
Врсалько
2
Врсалько
3
Стринич
10
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Модрич
Остались в запасе
Чехия
Хорватия
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Чехия - Хорватия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
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