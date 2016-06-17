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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Швеция
Италия - Швеция: обзор матча 17 июня 2016
Италия
17.06.2016, пятница, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Швеция
88'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Швеция
Желтая карточка
Д. Буффон
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
С. Дзадза
88'
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Флоренци
86'
86'
Замена
М. Берг
️️️️
Д. Гуидетти
79'
Замена
О. Левицки
️️️️
А. Экдаль
79'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Э. Форсберг
Травма
Д. Кьеллини
77'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Де Росси
74'
Желтая карточка
Д. Де Росси
69'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Г. Пелле
60'
48'
Травма
Д. Гуидетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Ким Чельстрем
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Тиаго Мотта
ЦП
14
Стефано Стураро
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Швеция
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
18
Оскар Левицки
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
24
Флоренци
16
Де Росси
23
Джаккерини
18
Пароло
6
Кандрева
9
Пелле
17
Эдер
4-3-1-2
1
Исакссон
13
Йоханссон
4
Гранквист
3
Линделеф
18
Ольссон
7
Ларссон
13
Экдаль
9
Чельстрем
10
Форсберг
10
Ибрагимович
11
Гуидетти
16
Де Росси
10
Мотта
10
Мотта
16
Де Росси
24
Флоренци
14
Стураро
14
Стураро
24
Флоренци
9
Пелле
7
Дзадза
7
Дзадза
9
Пелле
13
Экдаль
18
Левицки
18
Левицки
13
Экдаль
10
Форсберг
21
Дурмаз
21
Дурмаз
10
Форсберг
11
Гуидетти
9
Берг
9
Берг
11
Гуидетти
Остались в запасе
Италия
Швеция
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Италия - Швеция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Георги Ринг
Венцель Тот (оба - Венгрия)
Дополнительные помощники:
Томаш Богнар
Адам Форкош (оба - Венгрия)
Резервный судья:
Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Россия 1
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