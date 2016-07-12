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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Дюделанж
Карабах - Дюделанж: обзор матча 12 июля 2016
Карабах
12.07.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Дюделанж
10'
Р. Алмейда (П)
27'
Р. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Дюделанж
Желтая карточка
Г. Гараев
55'
Желтая карточка
М. Медведев
39'
Желтая карточка
Д. Кинтана
33'
ГОЛ! 2:0!
Р. Алмейда
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Алмейда
10'
Начало матча
Статистика матча Карабах - Дюделанж
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
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0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
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0 : 2
11.10.2026
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23.05.2026
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17.05.2026
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3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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