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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ТНС - АПОЭЛ
ТНС - АПОЭЛ: обзор матча 12 июля 2016
ТНС
12.07.2016, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ТНС - АПОЭЛ
83'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
Г. Эфрем
38'
Желтая карточка
Г. Эфрем
Начало матча
Статистика матча ТНС - АПОЭЛ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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2025.05.17 09:44
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2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
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2024.12.19 21:50
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