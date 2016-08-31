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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Беларусь
Норвегия - Беларусь: обзор матча 31 августа 2016
Норвегия
31.08.2016, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Беларусь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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