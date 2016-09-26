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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 26 сентября 2016
Балтика
26.09.2016, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
Желтая карточка
Р. Славнов
90'
+1
85'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Сикорски
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Елисеев
79'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
С. Помогаев
73'
68'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
М. Петрусев
Вторая желтая
В. Крючков
67'
58'
Замена
И. Губерац
️️️️
М. Гащенков
Замена
А. Подбельцев
️️️️
К. Родионов
54'
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Сердюк
54'
46'
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Д. Ахба
Желтая карточка
В. Крючков
44'
34'
Желтая карточка
М. Гащенков
29'
Желтая карточка
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
Балтика
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
4
Роман Славнов
ПП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
88
Ивица Губерац
ОП
4
Николай Тюнин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
4-2-3-1
95
Вамбольт
55
Крючков
22
Родионов
81
Зимулька
18
Марущак
18
Суханов
8
Цимбал
93
Каленкович
4
Елисеев
78
Помогаев
7
Сердюк
3-2-2-1-2
18
Исупов
20
Малания
89
Ярковой
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
77
Гащенков
53
Казаев
8
Петрусев
33
Сикорски
20
Ахба
22
Родионов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
22
Родионов
4
Елисеев
13
Почивалин
13
Почивалин
4
Елисеев
78
Помогаев
13
Тимофеев
13
Тимофеев
78
Помогаев
7
Сердюк
4
Славнов
4
Славнов
7
Сердюк
8
Петрусев
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
8
Петрусев
77
Гащенков
88
Губерац
88
Губерац
77
Гащенков
20
Ахба
4
Тюнин
4
Тюнин
20
Ахба
33
Сикорски
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Сикорски
Остались в запасе
Балтика
Химки
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Мехти Дженетов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Захаряк
10
Никита Кирсанов
АП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Мехти Дженетов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Балтика - Химки
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Балтика
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