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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
Тюмень - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 сентября 2016
Тюмень
26.09.2016, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
79'
Х. Мамтов (П)
90+4'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
90'
+4
Замена
С. Кошелев
️️️️
А. Павленко
90'
+1
Замена
П. Маслов
️️️️
П. Шакуро
86'
85'
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Олоя
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мамтов
79'
66'
Замена
М. Смирнов
️️️️
И. Армаш
63'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Щадин
63'
Замена
С. Гогниев
️️️️
М. Житнев
61'
Желтая карточка
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
92
Артем Щадин
АП
88
Мозес Олоя
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
10
Артем Третьяков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-5-1-1
35
Смирнов
77
Павленко
4
Локтионов
90
Шакуро
4
Кленкин
27
Чудин
13
Шляпкин
3
Ахмедов
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Мамтов
4-3-2-1
39
Фролов
31
Зотов
5
Армаш
28
Байрыев
8
Бугаев
88
Олоя
19
Гай
99
Житнев
52
Лобкарев
92
Щадин
13
Обухов
77
Павленко
72
Кошелев
72
Кошелев
77
Павленко
90
Шакуро
39
Маслов
39
Маслов
90
Шакуро
5
Армаш
25
Смирнов
25
Смирнов
5
Армаш
88
Олоя
7
Маляров
7
Маляров
88
Олоя
92
Щадин
98
Ильин
98
Ильин
92
Щадин
99
Житнев
2
Гогниев
2
Гогниев
99
Житнев
Остались в запасе
Тюмень
Кубань (ЛФЛ)
19
Георгий Кучиев
ЦФ
10
Артем Третьяков
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
1
Евгений Помазан
ВР
8
Денис Якуба
ОП
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
10
Артем Третьяков
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
8
Денис Якуба
ОП
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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