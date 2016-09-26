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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Cибирь
Динамо - Cибирь: обзор матча 26 сентября 2016
Динамо
26.09.2016, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
53'
Д. Белоруков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Cибирь
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Зотов
84'
75'
Замена
А. Овсепян
️️️️
Г. Рухаиа
64'
Замена
В. Азаров
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
62'
60'
Желтая карточка
Р. Магаль
ГОЛ! 1:0!
Д. Белоруков
53'
48'
Желтая карточка
А. Макаренко
46'
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Гладышев
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Н. Глушков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
11
Темников
44
Рыков
21
Белоруков
32
Терехов
26
Уилкшир
41
Сапета
21
Зотов
88
Маркелов
9
Бечирай
8
Панченко
3-5-2
25
Трунин
80
Качан
29
Мищенко
3
Плопа
4
Рухаиа
47
Глушков
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
90
Безлихотнов
77
Андреев
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
21
Зотов
23
Соснин
23
Соснин
21
Зотов
90
Безлихотнов
99
Азаров
99
Азаров
90
Безлихотнов
47
Глушков
28
Магаль
28
Магаль
47
Глушков
4
Рухаиа
95
Овсепян
95
Овсепян
4
Рухаиа
5
Гладышев
45
Вотинов
45
Вотинов
5
Гладышев
Остались в запасе
Динамо
Cибирь
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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