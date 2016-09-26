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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 26 сентября 2016
Кальяри
26.09.2016, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
37'
Ж. Педро
88'
Ф. Мельчорри
86'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
Желтая карточка
С. Падоин
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мельчорри
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
К. Линетти
Замена
Н. Барелла
️️️️
Ж. Педро
83'
80'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Прат
75'
Замена
А. Будимир
️️️️
П. Перейра
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
М. Сау
74'
Желтая карточка
М. Исла
69'
65'
Желтая карточка
Л. Чигарини
55'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Муриэль
49'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Падоин
37'
Замена
Рафаэль
️️️️
М. Сторари
33'
19'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
17
Карол Линетти
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
3-2-2-3
30
Сторари
4
Писакане
22
Алвеш
23
Чеппителли
29
Мурру
22
Исла
77
Тахцидис
19
Падоин
22
Боррьелло
25
Сау
9
Жоао Педро
3-3-2-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
17
Линетти
26
Прат
8
Чигарини
13
Перейра
11
Альварес
27
Квальярелла
10
Муриэль
30
Сторари
77
Рафаэль
77
Рафаэль
30
Сторари
9
Жоао Педро
23
Барелла
23
Барелла
9
Жоао Педро
25
Сау
11
Мельчорри
11
Мельчорри
25
Сау
26
Прат
8
Фернандеш
8
Фернандеш
26
Прат
10
Муриэль
14
Шик
14
Шик
10
Муриэль
13
Перейра
17
Будимир
17
Будимир
13
Перейра
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Кальяри - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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