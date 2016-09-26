Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сокол
Нефтехимик - Сокол: обзор матча 26 сентября 2016
Нефтехимик
26.09.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сокол
18'
А. Бабырь
73'
Е. Духнов
41'
В. Романенко
80'
А. Перченок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Сокол
88'
Желтая карточка
А. Перченок
83'
Желтая карточка
А. Домшинский
82'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Васянович
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Перченок
79'
Замена
Р. Паштов
️️️️
М. Платика
75'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Хрущев
ГОЛ! 2:1!
Е. Духнов
73'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Соболев
70'
67'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
Замена
Е. Духнов
️️️️
Д. Маляка
62'
Замена
С. Матяш
️️️️
Л. Решетников
61'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
53'
49'
Желтая карточка
А. Хрущев
Желтая карточка
Н. Замалиев
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Романенко
ГОЛ! 1:0!
А. Бабырь
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-5-2
1
Самохвалов
69
Погорельцев
3
Сурков
55
Тараканов
19
Соболев
13
Замалиев
23
Решетников
15
Маляка
18
Корнилов
10
Бабырь
9
Муллин
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
21
Ходырев
3
Пасько
22
Магадиев
18
Дудолев
8
Мануковский
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
10
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Бабырь
15
Маляка
28
Духнов
28
Духнов
15
Маляка
23
Решетников
10
Матяш
10
Матяш
23
Решетников
19
Соболев
15
Чадов
15
Чадов
19
Соболев
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
17
Хрущев
90
Домшинский
90
Домшинский
17
Хрущев
30
Васянович
28
Семенов
28
Семенов
30
Васянович
5
Платика
77
Паштов
77
Паштов
5
Платика
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
89
Федор Арсентьев
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
89
Федор Арсентьев
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+