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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Аталанта
Кротоне - Аталанта: обзор матча 26 сентября 2016
Кротоне
26.09.2016, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
86'
Сими
3'
А. Петанья
40'
Я. Куртич
45+1'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Аталанта
88'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Петанья
ГОЛ! 1:3!
Сими
Пас отдал
Д. Фальчинелли
86'
83'
Замена
А. Конти
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Л. Капецци
81'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
71'
Замена
Сими
️️️️
Л. Крисетиг
68'
Желтая карточка
А. Тонев
66'
65'
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Гомес
62'
Красная карточка
Ф. Кессье
Замена
М. Роден
️️️️
М. Сампиризи
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Пас отдал
Ф. Кессье
Замена
А. Тонев
️️️️
М. Тротта
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
Я. Куртич
36'
Желтая карточка
А. Масиелло
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Петанья
Пас отдал
А. Масиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
АП
31
Марио Сампиризи
ПП
29
Марселло Тротта
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
25
Абдулай Конко
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-3-1-3
21
Кордас
3
Дюсенн
11
Чеккерини
67
Феррари
87
Мартелла
82
Капецци
31
Сампиризи
12
Крисетиг
11
Фальчинелли
17
Палладино
29
Тротта
3-5-2
1
Бериша
2
Толой
5
Масиелло
87
Жуканович
25
Конко
8
Фройлер
19
Кессье
27
Куртич
3
Драме
37
Петанья
10
Гомес
29
Тротта
24
Тонев
24
Тонев
29
Тротта
31
Сампиризи
7
Роден
7
Роден
31
Сампиризи
12
Крисетиг
9
Сими
9
Сими
12
Крисетиг
25
Конко
13
Конти
13
Конти
25
Конко
10
Гомес
77
Раймонди
77
Раймонди
10
Гомес
37
Петанья
51
Пинилья
51
Пинилья
37
Петанья
Остались в запасе
Кротоне
Аталанта
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кротоне - Аталанта
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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