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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Спартак-2
Химки - Спартак-2: обзор матча 30 октября 2016
Химки
30.10.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
37'
Д. Сикорски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак-2
Замена
Д. Малания
️️️️
Г. Галешич
88'
Желтая карточка
М. Петрусев
86'
86'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Н. Лапин
82'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Сикорски
72'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Я. Казаев
66'
Желтая карточка
Д. Сикорски
65'
61'
Замена
Д. Кутин
️️️️
Ш. Шанбиев
59'
Желтая карточка
А. Гулиев
Желтая карточка
И. Чернышов
57'
56'
Замена
А. Зуев
️️️️
З. Бакаев
52'
Желтая карточка
З. Бакаев
46'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
И. Леонтьев
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Федчук
Желтая карточка
А. Шумских
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сикорски
37'
Желтая карточка
Н. Лапин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
24
Горан Галешич
ЦФ
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
88
Ивица Губерац
ОП
9
Федор Дворников
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-2-3-2
18
Исупов
89
Ярковой
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
4
Тюнин
77
Гащенков
53
Казаев
24
Галешич
33
Сикорски
3-4-1-2
30
Песьяков
4
Савичев
15
Пуцко
22
Хомуха
52
Леонтьев
99
Гулиев
8
Самсонов
2
Шанбиев
77
Бакаев
10
Федчук
77
Мелкадзе
53
Казаев
9
Дворников
9
Дворников
53
Казаев
33
Сикорски
8
Петрусев
8
Петрусев
33
Сикорски
24
Галешич
20
Малания
20
Малания
24
Галешич
9
Лапин
44
Фадеев
44
Фадеев
9
Лапин
77
Бакаев
17
Зуев
17
Зуев
77
Бакаев
2
Шанбиев
5
Кутин
5
Кутин
2
Шанбиев
10
Федчук
94
Тимофеев
94
Тимофеев
10
Федчук
52
Леонтьев
88
Давыдов
88
Давыдов
52
Леонтьев
Остались в запасе
Химки
Спартак-2
1
Дмитрий Цицилин
ВР
88
Ивица Губерац
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Дмитрий Цицилин
ВР
88
Ивица Губерац
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Химки - Спартак-2
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
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