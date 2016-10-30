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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тосно
СКА-Хабаровск - Тосно: обзор матча 30 октября 2016
СКА-Хабаровск
30.10.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Тосно
90+3'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тосно
ГОЛ! 1:0!
А. Кацаев
90'
+3
82'
Замена
А. Милевский
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Купчин
️️️️
Р. Корян
78'
69'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
М. Казанков
69'
Желтая карточка
Д. Дедечко
68'
Замена
А. Друзин
️️️️
Д. Дедечко
68'
56'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Р. Абазов
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Кобялко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
2-1-3-1-3
55
Криворучко
5
Микуцкис
5
Эдиев
18
Карасев
69
Дедечко
2
Димидко
10
Кацаев
60
Казанков
26
Черевко
9
Корян
22
Кобялко
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
57
Абазов
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
21
Галиулин
99
Палиенко
48
Кутьин
9
Корян
5
Купчин
5
Купчин
9
Корян
69
Дедечко
30
Друзин
30
Друзин
69
Дедечко
60
Казанков
23
Лескано
23
Лескано
60
Казанков
22
Кобялко
91
Булия
91
Булия
22
Кобялко
57
Абазов
13
Киреенко
13
Киреенко
57
Абазов
9
Мухаметшин
8
Чиркин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
21
Галиулин
0
Милевский
0
Милевский
21
Галиулин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тосно
56
Александр Довбня
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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