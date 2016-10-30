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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Кадис
Луго - Кадис: обзор матча 30 октября 2016
Луго
30.10.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Кадис
39'
Желтая карточка
Х. Мари
34'
Желтая карточка
Р. Абдулла
Начало матча
Статистика матча Луго - Кадис
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
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06.01.2024
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0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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