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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Пескара
Милан - Пескара: обзор матча 30 октября 2016
Милан
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Пескара
49'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Пескара
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Бакка
84'
77'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Митрица
74'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Кода
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Х. Соса
68'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ньянг
62'
56'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Аквилани
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
49'
48'
Желтая карточка
А. Митрица
Желтая карточка
И. Абате
41'
37'
Желтая карточка
Г. Бругман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
50
Ахмад Бенали
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-3-2-1-2
1
Доннарумма
15
Гомес
26
Романьоли
23
Лустиг
22
Де Шильо
5
Локателли
20
Абате
7
Бонавентура
7
Соса
10
Сусо
99
Ньянг
70
Бакка
3-1-5-1
1
Биццарри
7
Дзампано
44
Форнасьер
35
Кода
16
Бругман
50
Бенали
28
Митрица
20
Аквилани
20
Мемушай
23
Кресценци
10
Капрари
7
Соса
33
Куцка
33
Куцка
7
Соса
99
Ньянг
8
Пашалич
8
Пашалич
99
Ньянг
70
Бакка
4
Адриано
4
Адриано
70
Бакка
35
Кода
3
Бираги
3
Бираги
35
Кода
20
Аквилани
4
Кристанте
4
Кристанте
20
Аквилани
28
Митрица
7
Манай
7
Манай
28
Митрица
Остались в запасе
Милан
Пескара
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Милан - Пескара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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