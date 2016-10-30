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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Динамо
Шинник - Динамо: обзор матча 30 октября 2016
Шинник
30.10.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
70'
В. Сиротов
73'
М. Земсков
20'
И. Темников
40'
К. Панченко
74'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Динамо
Желтая карточка
Д. Чистяков
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
И. Темников
89'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
К. Троянов
️️️️
Е. Ятченко
85'
79'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Соснин
Замена
А. Мугинов
️️️️
М. Земсков
79'
76'
Замена
Г. Морозов
️️️️
С. Терехов
74'
ГОЛ! 2:3!
К. Панченко
ГОЛ! 2:2!
М. Земсков
73'
ГОЛ! 1:2!
В. Сиротов
70'
69'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Бюттнер
Замена
Д. Белов
️️️️
М. Лаук
63'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
59'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
79
Константин Троянов
ОП
17
Артур Мугинов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
95
Дмитрий Белов
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Яшин
5
Евсеев
15
Цховребов
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
52
Нетфуллин
37
Сиротов
10
Лаук
28
Султонов
8
Земсков
3-2-2-2
1
Шунин
28
Бюттнер
44
Рыков
8
Хольмен
11
Темников
32
Терехов
23
Соснин
41
Сапета
8
Панченко
9
Бечирай
10
Лаук
95
Белов
95
Белов
10
Лаук
8
Земсков
17
Мугинов
17
Мугинов
8
Земсков
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
97
Ятченко
79
Троянов
79
Троянов
97
Ятченко
32
Терехов
18
Морозов
18
Морозов
32
Терехов
28
Бюттнер
77
Катрич
77
Катрич
28
Бюттнер
23
Соснин
21
Драгун
21
Драгун
23
Соснин
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
Остались в запасе
Шинник
Динамо
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Шинник - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Шинник
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