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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 30 октября 2016
Леванте
30.10.2016, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
9'
М. Ласен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
78'
Желтая карточка
Д. Суарес
64'
Замена
Х. Молина
️️️️
С. Щепович
Замена
П. Монтанье
️️️️
Х. Луис Моралес
62'
24'
Желтая карточка
А. Форлин
Желтая карточка
Р. Марти
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ласен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Хетафе
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Хетафе
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
2-1-2
3
Гарсия
19
Лопес
8
Лерма
25
Моралес
9
Марти
3-3-1-1
1
Гарсия
22
Суарес
16
Кала
2
Молинеро
25
Ласен
18
Форлин
11
Йода
20
Портильо
12
Щепович
25
Моралес
18
Монтанье
18
Монтанье
25
Моралес
12
Щепович
19
Молина
19
Молина
12
Щепович
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леванте - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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