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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 30 октября 2016
Атлетик
30.10.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
28'
Р. Гарсия
23'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
83'
Замена
А. Отегуи
️️️️
С. Леон
74'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
М. Рико
71'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
66'
Желтая карточка
И. Муньяин
60'
Замена
А. Адурис
️️️️
С. Мерино
55'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
45'
40'
Замена
К. Кодро
️️️️
О. Риера
33'
Замена
Ф. Тьенса Нуньес
️️️️
Д. Дигар
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
С. Мерино
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Риера
Пас отдал
Р. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Атлетик
13
Кепа
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Мерино
3-1-2-2-2
13
Перес
4
Фланьо
5
Гарсия
15
Гарсия
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
15
Дигар
7
Беренгер
10
Торрес
11
Леон
21
Риера
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
9
Мерино
20
Адурис
20
Адурис
9
Мерино
15
Дигар
6
Тьенса Нуньес
6
Тьенса Нуньес
15
Дигар
11
Леон
36
Отегуи
36
Отегуи
11
Леон
21
Риера
19
Кодро
19
Кодро
21
Риера
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
13
Кепа
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
0
Марио Фернандес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Мартин
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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