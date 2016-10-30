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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 30 октября 2016
Урал
30.10.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Ахмат
11'
Г. Чантурия (П)
43'
Б. Балай
57'
Б. Балай
60'
Д. Динга (АГ)
90+1'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
А. Мбенг
83'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
72'
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Лебеденко
71'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
О. Роши
Замена
М. Меркулов
️️️️
Ч. Лунгу
62'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Динга
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Балай
Пас отдал
О. Роши
55'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Павленко
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Б. Балай
Замена
Д. Коробов
️️️️
Г. Чантурия
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Чантурия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-2-3-1
99
Арапов
7
Данцев
6
Динга
14
Фонтанелло
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
8
Павленко
9
Чантурия
16
Ставпец
4-4-2
1
Городов
40
Уциев
5
Мохаммади
4
Анхель
13
Семенов
19
Иванов
21
Роши
22
Пирис
14
Кузяев
9
Балай
10
Лебеденко
9
Чантурия
7
Коробов
7
Коробов
9
Чантурия
10
Лунгу
3
Меркулов
3
Меркулов
10
Лунгу
8
Павленко
8
Подоксенов
8
Подоксенов
8
Павленко
21
Роши
37
Грозав
37
Грозав
21
Роши
10
Лебеденко
95
Митришев
95
Митришев
10
Лебеденко
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Урал
Ахмат
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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