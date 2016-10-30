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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 30 октября 2016
Сампдория
30.10.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Интер
44'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Замена
Р. Альварес
️️️️
Л. Муриэль
88'
Желтая карточка
Д. Сала
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Замена
А. Будимир
️️️️
Ф. Квальярелла
78'
76'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Кандрева
76'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Эдер
75'
Желтая карточка
Ж. Миранда
74'
Желтая карточка
К. Ансальди
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Линетти
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЛФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
34
Торрейра
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
27
Квальярелла
10
Муриэль
4-1-3-2
1
Ханданович
18
Сантон
13
Миранда
24
Мурильо
14
Ансальди
77
Брозович
87
Кандрева
23
Мариу
11
Банега
9
Икарди
23
Эдер
10
Муриэль
11
Альварес
11
Альварес
10
Муриэль
27
Квальярелла
17
Будимир
17
Будимир
27
Квальярелла
87
Кандрева
5
Перишич
5
Перишич
87
Кандрева
23
Эдер
8
Паласио
8
Паласио
23
Эдер
Остались в запасе
Сампдория
Интер
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Сампдория - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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