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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 30 октября 2016
Эйбар
30.10.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
80'
И. Рамис
87'
П. Леон
41'
Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
90'
+1
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Тригерос
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
90'
ГОЛ! 2:1!
П. Леон
Пас отдал
С. Энрих
87'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Кике
82'
ГОЛ! 1:1!
И. Рамис
Пас отдал
Ф. Лежен
80'
79'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
76'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Замена
А. Арбилья
️️️️
А. Капа
73'
68'
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сориано
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Бруно
Желтая карточка
П. Леон
27'
Желтая карточка
С. Энрих
20'
13'
Желтая карточка
В. Руис
8'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-2-2
13
Риесго
13
Луна
24
Лежен
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
4
Рико
14
Инуи
14
Леон
19
Кике
9
Энрих
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
24
Коста
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
70
Кастильехо
11
Сансоне
94
Бакамбу
2
Капа
23
Арбилья
23
Арбилья
2
Капа
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
19
Кике
8
Гонсалес
8
Гонсалес
19
Кике
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
21
Сориано
6
Джонатан
6
Джонатан
21
Сориано
14
Тригерос
90
Черышев
90
Черышев
14
Тригерос
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
12
Бебе
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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