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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Кьево
Кротоне - Кьево: обзор матча 30 октября 2016
Кротоне
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
45+3'
М. Тротта (П)
90+2'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Кьево
ГОЛ! 2:0!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
М. Сампиризи
90'
+2
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
А. Барберис
88'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
М. Тротта
80'
75'
Желтая карточка
Н. Сполли
72'
Замена
В. Париджини
️️️️
А. Флоро Флорес
63'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
Желтая карточка
А. Рози
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тротта
45'
+3
45'
Желтая карточка
П. Хетемай
45'
Замена
И. Радованович
️️️️
Н. Ригони
Замена
А. Налини
️️️️
А. Стоян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Адриан Стоян
ЛФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Кротоне
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-3
21
Кордас
15
Месба
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
51
Барберис
82
Капецци
7
Роден
8
Стоян
11
Фальчинелли
29
Тротта
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
29
Каччиаторе
5
Гамберини
2
Сполли
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
29
Тротта
31
Сампиризи
31
Сампиризи
29
Тротта
51
Барберис
12
Крисетиг
12
Крисетиг
51
Барберис
8
Стоян
7
Налини
7
Налини
8
Стоян
69
Ригони
16
Радованович
16
Радованович
69
Ригони
9
Флоро Флорес
14
Париджини
14
Париджини
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
Остались в запасе
Кротоне
Кьево
18
Николо Фацци
ЦФ
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кротоне - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Эцио Шида
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2022.07.07 19:30
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