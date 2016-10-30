Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 30 октября 2016
Ницца
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 1
Завершен
Нант
9'
В. Сиприен
27'
М. Балотелли
60'
А. Плеа
65'
В. Сиприен
47'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нант
Замена
А. Лусамба
️️️️
В. Сиприен
84'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ж. Мишель Сери
82'
78'
Замена
В. Ронжье
️️️️
А. Томассон
Замена
В. Эйссерик
️️️️
М. Балотелли
75'
68'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
М. Степински
ГОЛ! 4:1!
В. Сиприен
Пас отдал
Р. Перейра
65'
Желтая карточка
В. Сиприен
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
60'
53'
Желтая карточка
Э. Сала
47'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сала
Пас отдал
М. Степински
45'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Л. Дюбуа
38'
Желтая карточка
К. Джиджи
31'
Желтая карточка
Л. Лима
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
5
Сарр
21
Перейра
14
Сери
24
Бодмер
25
Сиприен
20
Бельханда
45
Балотелли
14
Плеа
4-1-2-3
1
Риу
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
30
Жилле
28
Томассон
77
Арит
22
Сала
14
Степински
18
Бамму
14
Сери
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Сери
25
Сиприен
11
Лусамба
11
Лусамба
25
Сиприен
45
Балотелли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
45
Балотелли
15
Дюбуа
22
Кватен
22
Кватен
15
Дюбуа
14
Степински
20
Качаниклич
20
Качаниклич
14
Степински
28
Томассон
21
Ронжье
21
Ронжье
28
Томассон
Остались в запасе
Ницца
Нант
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Ницца - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Нант
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+