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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 30 октября 2016
Марсель
30.10.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Б. Сарр
85'
79'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Ролан
74'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
А. Унас
Замена
Р. Кабелла
️️️️
З. Машаш
59'
Желтая карточка
Р. Фанни
57'
Замена
А. Исека
️️️️
Б. Гомис
54'
39'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Марсель
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Пеле
21
Дория
16
Фанни
6
Роланду
12
Бедимо
70
Сарр
19
Диарра
29
Машаш
20
Лопес
10
Товен
18
Гомис
3-3-3-1
40
Приор
20
Сабали
5
Паллуа
26
Контенто
18
Плашил
22
Сертик
28
Тулалан
96
Унас
10
Малком
40
Камано
4
Ролан
70
Сарр
7
Алессандрини
7
Алессандрини
70
Сарр
29
Машаш
5
Кабелла
5
Кабелла
29
Машаш
18
Гомис
9
Исека
9
Исека
18
Гомис
4
Ролан
7
Траоре
7
Траоре
4
Ролан
96
Унас
9
Лаборд
9
Лаборд
96
Унас
Остались в запасе
Марсель
Бордо
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Марсель - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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