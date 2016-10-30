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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 30 октября 2016
Мехелен
30.10.2016, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Гент
90'
У. Витас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Гент
90'
Красная карточка
Н. Асаре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Витас
90'
Замена
Д. Веселинович
️️️️
Н. Вердье
85'
79'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Т. Фоке
55'
Замена
А. Эсити
️️️️
К. Сайеф
Желтая карточка
М. Ритс
50'
46'
Замена
Б. Деягер
️️️️
И. Рабиу
28'
Желтая карточка
И. Рабиу
19'
Желтая карточка
С. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Гент
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Мехелен
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Тим Маттис
ЦП
77
Гленн Клас
ЦП
9
Далибор Веселинович
ЦФ
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
2-1-1
26
Коосеманс
23
Витас
6
Цоцалич
23
Ритс
99
Вердье
3-5-1-1
20
Толен
25
Фоке
23
Митрович
4
Нильсен
16
Сайеф
21
Асаре
77
Миличевич
10
Нето
10
Рабиу
27
Саймон
17
Кулибали
99
Вердье
9
Веселинович
9
Веселинович
99
Вердье
10
Рабиу
19
Деягер
19
Деягер
10
Рабиу
16
Сайеф
13
Эсити
13
Эсити
16
Сайеф
25
Фоке
24
Пербе
24
Пербе
25
Фоке
Остались в запасе
Мехелен
Гент
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
7
Тим Маттис
ЦП
77
Гленн Клас
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
17
Роб Скофс
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
7
Тим Маттис
ЦП
77
Гленн Клас
ЦП
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
17
Роб Скофс
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Мехелен - Гент
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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Аргосстадион
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