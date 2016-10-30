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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Спартак-Нальчик
Мордовия - Спартак-Нальчик: обзор матча 30 октября 2016
Мордовия
30.10.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
90'
А. Дегтярев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак-Нальчик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дегтярев
90'
89'
Вторая желтая
О. Мурачев
84'
Замена
В. Семенов
️️️️
А. Каркаев
80'
Желтая карточка
О. Мурачев
76'
Замена
А. Марченко
️️️️
Ш. Мухаммад
74'
Замена
Д. Войнов
️️️️
С. Крамаренко
Замена
А. Алхазов
️️️️
М. Астафьев
68'
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Сабитов
62'
57'
Желтая карточка
С. Крамаренко
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Пазин
55'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Саркисов
43'
32'
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
Р. Сабитов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
4-1-3-2
25
Чебану
27
Лебедев
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
11
Пазин
29
Игнатович
34
Сабитов
4
Астафьев
10
Амбарцумян
11
Саркисов
4-1-3-2
1
Антипов
3
Мурачев
88
Макоев
4
Дашаев
7
Соблиров
34
Дроздов
7
Крамаренко
17
Мухаммад
14
Каркаев
9
Гугуев
33
Ахъядов
34
Сабитов
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Сабитов
11
Саркисов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Саркисов
11
Пазин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
11
Пазин
4
Астафьев
13
Алхазов
13
Алхазов
4
Астафьев
14
Каркаев
5
Семенов
5
Семенов
14
Каркаев
17
Мухаммад
48
Марченко
48
Марченко
17
Мухаммад
7
Крамаренко
21
Войнов
21
Войнов
7
Крамаренко
Остались в запасе
Мордовия
Спартак-Нальчик
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Мордовия - Спартак-Нальчик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
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