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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Зенит-2
Факел - Зенит-2: обзор матча 30 октября 2016
Факел
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
55'
М. Бирюков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Зенит-2
90'
+1
Замена
К. Лобов
️️️️
Ю. Бавин
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Бирюков
90'
+1
85'
Замена
И. Иванченко
️️️️
М. Проничев
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
82'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
И. Соловьев
79'
78'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Евсеев
73'
Замена
П. Долгов
️️️️
К. Костин
71'
Желтая карточка
К. Костин
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Мурнин
70'
64'
Желтая карточка
И. Зуев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бирюков
55'
Желтая карточка
А. Мурнин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Саутин
78
Курилов
13
Иванов
93
Бурнаш
71
Багаев
15
Тихий
9
Соловьев
27
Мурнин
87
Саталкин
10
Альшин
17
Бирюков
3-3-3-1
23
Бабурин
17
Костин
33
Йованович
58
Зуев
26
Мустафин
10
Исаев
55
Вяткин
91
Ящук
94
Евсеев
40
Бавин
34
Проничев
27
Мурнин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
27
Мурнин
9
Соловьев
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
9
Соловьев
17
Бирюков
7
Козлов
7
Козлов
17
Бирюков
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
94
Евсеев
10
Саламатов
10
Саламатов
94
Евсеев
40
Бавин
55
Лобов
55
Лобов
40
Бавин
34
Проничев
17
Иванченко
17
Иванченко
34
Проничев
17
Костин
91
Долгов
91
Долгов
17
Костин
Остались в запасе
Факел
Зенит-2
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Факел - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
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