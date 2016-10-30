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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Гремио
Фигейренсе - Гремио: обзор матча 30 октября 2016
Фигейренсе
30.10.2016, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фигейренсе - Гремио
90'
Желтая карточка
М. Гроэ
70'
Желтая карточка
М. Боланьос
Начало матча
Статистика матча Фигейренсе - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Орландо Скарпелли
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Фигейренсе
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