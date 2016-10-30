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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 30 октября 2016
Кельн
30.10.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
61'
А. Модест
82'
А. Модест
86'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Хегер
86'
ГОЛ! 3:0!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
86'
84'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Ласогга
ГОЛ! 2:0!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
82'
75'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ф. Костич
66'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Э. Гётц
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
С. Цоллер
61'
58'
Красная карточка
Б. Вуд
Замена
С. Цоллер
️️️️
А. Руднев
56'
Пенальти не реализован!
А. Модест
41'
40'
Желтая карточка
Э. Гётц
Желтая карточка
А. Руднев
36'
Желтая карточка
М. Хегер
33'
Желтая карточка
А. Модест
21'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Д. Марох
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-2-3
1
Хорн
14
Хектор
5
Марох
4
Соренсен
3
Маврай
6
Хегер
33
Леманн
31
Риссе
27
Модест
10
Осако
9
Руднев
3-2-1-1-2
15
Адлер
39
Гётц
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
90
Холтби
18
Костич
17
Вуд
10
Ласогга
5
Марох
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Марох
6
Хегер
34
Рауш
34
Рауш
6
Хегер
9
Руднев
6
Цоллер
6
Цоллер
9
Руднев
18
Костич
9
Мюллер
9
Мюллер
18
Костич
10
Ласогга
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
10
Ласогга
39
Гётц
11
Грегоритч
11
Грегоритч
39
Гётц
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
10
Ален Халилович
АП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
10
Ален Халилович
АП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Кельн - Гамбург
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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