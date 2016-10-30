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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Нефтехимик
Тамбов - Нефтехимик: обзор матча 30 октября 2016
Тамбов
30.10.2016, воскресенье, 13:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Нефтехимик
Желтая карточка
Н. Андреев
85'
Желтая карточка
А. Столяренко
85'
Замена
Н. Андреев
️️️️
М. Тыняный
85'
Замена
А. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
72'
70'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Аверьянов
️️️️
О. Чернышов
69'
Красная карточка
Е. Овсиенко
65'
63'
Замена
Р. Погорельцев
️️️️
Д. Пытлев
Замена
М. Тыняный
️️️️
А. Зюзинс
56'
52'
Замена
К. Муллин
️️️️
Д. Кортава
50'
Замена
Л. Корнилов
️️️️
С. Матяш
Желтая карточка
Д. Дорожкин
49'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кортава
45'
Желтая карточка
Е. Духнов
44'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Желтая карточка
А. Дутов
44'
3'
Желтая карточка
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
21
Никита Андреев
ПП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
18
Александр Алумона
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
4
Овсиенко
20
Столяренко
55
Шляков
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
17
Зюзинс
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-4-2
1
Самохвалов
38
Пытлев
3
Сурков
55
Тараканов
23
Кобахидзе
28
Духнов
15
Маляка
17
Васильев
13
Замалиев
10
Матяш
34
Кортава
17
Зюзинс
3
Тыняный
3
Тыняный
17
Зюзинс
13
Дорожкин
19
Михалев
19
Михалев
13
Дорожкин
7
Чернышов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
7
Чернышов
Тыняный
21
Андреев
21
Андреев
Тыняный
38
Пытлев
69
Погорельцев
69
Погорельцев
38
Пытлев
10
Матяш
18
Корнилов
18
Корнилов
10
Матяш
17
Васильев
15
Чадов
15
Чадов
17
Васильев
34
Кортава
9
Муллин
9
Муллин
34
Кортава
Остались в запасе
Тамбов
Нефтехимик
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
18
Александр Алумона
ЦФ
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Тамбов - Нефтехимик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
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