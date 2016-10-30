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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
Кубань (ЛФЛ) - Волгарь: обзор матча 30 октября 2016
Кубань (ЛФЛ)
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
81'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
90'
+2
Замена
М. Жабкин
️️️️
О. Шалаев
90'
+1
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Дышеков
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Г. Зотов
90'
+1
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Хубулов
88'
82'
Замена
И. Машуков
️️️️
С. Веркашанский
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
81'
78'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
Замена
В. Обухов
️️️️
В. Ильин
66'
65'
Желтая карточка
О. Шалаев
58'
Желтая карточка
С. Бучнев
16'
Желтая карточка
И. Юрганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-2
39
Фролов
8
Бугаев
25
Смирнов
26
Бендзь
31
Зотов
8
Якуба
34
Алейник
19
Гай
88
Хубулов
2
Гогниев
98
Ильин
4-2-4
71
Бучнев
11
Сутормин
53
Юрганов
15
Плиев
70
Кабутов
33
Дышеков
18
Шалаев
2
Кирисов
9
Веркашанский
9
Яковлев
10
Букия
31
Зотов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
31
Зотов
88
Хубулов
92
Щадин
92
Щадин
88
Хубулов
98
Ильин
13
Обухов
13
Обухов
98
Ильин
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
33
Дышеков
99
Акбашев
99
Акбашев
33
Дышеков
18
Шалаев
99
Жабкин
99
Жабкин
18
Шалаев
9
Веркашанский
14
Машуков
14
Машуков
9
Веркашанский
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волгарь
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
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