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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 30 октября 2016
Саутгемптон
30.10.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Челси
6'
Э. Азар
55'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
89'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
87'
Замена
Б. Иванович
️️️️
В. Мозес
78'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Тадич
78'
Замена
С. МакКуин
️️️️
Р. Бертранд
78'
Замена
С. Буфал
️️️️
Й. Класи
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Азар
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
49
Олуфела Оломола
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
15
Мартина
21
Ромеу
27
Редмонд
8
Класи
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
18
Матич
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
8
Класи
17
Буфал
17
Буфал
8
Класи
5
Бертранд
45
МакКуин
45
МакКуин
5
Бертранд
10
Тадич
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Тадич
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
11
Мозес
20
Иванович
20
Иванович
11
Мозес
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
49
Олуфела Оломола
ЦФ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
49
Олуфела Оломола
ЦФ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Саутгемптон - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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