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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бурсаспор
Галатасарай - Бурсаспор: обзор матча 25 ноября 2016
Галатасарай
25.11.2016, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Бурсаспор
31'
Я. Озтекин
55'
У. Снейдер
90'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бурсаспор
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
У. Снейдер
90'
ГОЛ! 3:0!
Э. Дердийок
90'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Л. Подольски
87'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Брума
82'
64'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Р. Фати
Желтая карточка
С. Азиз
60'
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
55'
ГОЛ! 1:0!
Я. Озтекин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Бурсаспор
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-3-3
16
Муслера
4
Азиз
22
Балта
55
Сариоглу
25
Линнес
34
Де Йонг
8
Инан
7
Озтекин
10
Подольски
10
Снейдер
77
Брума
3-2-1
23
Текин
22
Озгенк
66
Сивок
16
Бехич
91
Фати
18
Баталья
88
Йилмаз
10
Снейдер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Снейдер
77
Брума
11
Гюмюш
11
Гюмюш
77
Брума
10
Подольски
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Подольски
91
Фати
33
Ташдемир
33
Ташдемир
91
Фати
Остались в запасе
Галатасарай
Бурсаспор
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Мерт Гюнок
ВР
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Галатасарай - Бурсаспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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