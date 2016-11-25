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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
Амкар (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 25 ноября 2016
Амкар (мол)
25.11.2016, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал Т (мол)
31'
К. Берхамов
90+3'
Р. Изотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Изотов
90'
+1
Замена
Р. Изотов
️️️️
Д. Максумов
Желтая карточка
Е. Парамонов
90'
82'
Замена
А. Мингазов
️️️️
Я. Ивакин
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Х. Аушев
82'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
И. Черенчиков
80'
Замена
А. Мелехов
️️️️
Д. Хурцидзе
78'
75'
Желтая карточка
А. Рукас
Желтая карточка
Т. Краев
68'
Замена
Г. Бурков
️️️️
М. Кондрашов
65'
Замена
Т. Краев
️️️️
Г. Енев
56'
46'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Шешуков
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Д. Айдов
46'
Замена
А. Осипов
️️️️
К. Берхамов
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
19
Дмитрий Доронин
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
21
Никита Голуб
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Арсенал Т (мол)
96
Александр Пучков
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Артем Мингазов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
48
Роман Пекулов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-3-1
71
Красильников
34
Кондрашов
29
Гусейнов
79
Черенчиков
24
Мосунов
91
Филиппов
97
Аушев
96
Чухланцев
11
Парамонов
46
Енев
10
Хурцидзе
4-2-1-2-1
31
Березин
40
Борисов
6
Рукас
80
Норматов
4
Айдов
19
Доронин
7
Шешуков
7
Берхамов
20
Ивакин
17
Максумов
21
Голуб
97
Аушев
51
Ромащенко
51
Ромащенко
97
Аушев
79
Черенчиков
73
Смецкой
73
Смецкой
79
Черенчиков
46
Енев
68
Краев
68
Краев
46
Енев
10
Хурцидзе
61
Мелехов
61
Мелехов
10
Хурцидзе
34
Кондрашов
59
Бурков
59
Бурков
34
Кондрашов
7
Берхамов
5
Осипов
5
Осипов
7
Берхамов
20
Ивакин
27
Мингазов
27
Мингазов
20
Ивакин
17
Максумов
9
Изотов
9
Изотов
17
Максумов
7
Шешуков
17
Аджоев
17
Аджоев
7
Шешуков
4
Айдов
14
Аппаев
14
Аппаев
4
Айдов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Арсенал Т (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
26
Илья Клементьев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
48
Роман Пекулов
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
96
Александр Пучков
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
26
Илья Клементьев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
48
Роман Пекулов
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
96
Александр Пучков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
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2018.04.13 15:58
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
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