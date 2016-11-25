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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Оренбург
Уфа - Оренбург: обзор матча 25 ноября 2016
Уфа
25.11.2016, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
39'
О. Ваньек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Оренбург
Желтая карточка
Марсиньо
90'
+4
Замена
И. Обляков
️️️️
С. Игбун
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Воробьев
85'
Замена
М. Батов
️️️️
И. Коронов
Замена
Марсиньо
️️️️
О. Ваньек
80'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
73'
72'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
63'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
С. Игбун
44'
44'
Желтая карточка
В. Афонин
Пенальти не реализован!
О. Ваньек
39'
ГОЛ! 1:0!
О. Ваньек
39'
38'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
Д. Сысуев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Максим Батов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-3-2-2
99
Лунев
27
Живоглядов
5
Васин
3
Аликин
89
Стоцкий
13
Засеев
33
Сухов
90
Ваньек
87
Безденежных
44
Игбун
8
Сысуев
4-1-4-1
30
Гутор
34
Кацалапов
58
Ойеволе
5
Жунич
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
23
Бреев
84
Воробьев
33
Нехайчик
90
Делькин
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
90
Ваньек
10
Марсиньо
10
Марсиньо
90
Ваньек
44
Игбун
10
Обляков
10
Обляков
44
Игбун
14
Коронов
17
Батов
17
Батов
14
Коронов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
90
Делькин
32
Саная
32
Саная
90
Делькин
Остались в запасе
Уфа
Оренбург
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Якуба Бамба
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Якуба Бамба
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Уфа - Оренбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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