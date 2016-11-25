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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 25 ноября 2016
Фрайбург
25.11.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
15'
Ф. Нидерлехнер
2'
Н. Кейта
21'
Т. Вернер
35'
Т. Вернер
79'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
87'
Замена
Р. Хедира
️️️️
М. Забитцер
84'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
79'
ГОЛ! 1:4!
М. Забитцер
Пас отдал
Э. Форсберг
78'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Н. Петерсен
77'
Замена
Й. Ференбах
️️️️
М. Гульде
70'
Желтая карточка
Н. Хефлер
63'
49'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Торрехон
45'
42'
Желтая карточка
Б. Шмитц
35'
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
32'
Желтая карточка
В. Орбан
21'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Демме
Желтая карточка
П. Штенцель
18'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
П. Штенцель
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Торрехон
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
6
Абраши
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
3-4-1-2
25
Гулачи
22
Шмитц
4
Орбан
23
Хальстенберг
8
Кейта
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
5
Гульде
19
Ференбах
19
Ференбах
5
Гульде
18
Петерсен
17
Дели
17
Дели
18
Петерсен
3
Торрехон
19
Хаберер
19
Хаберер
3
Торрехон
20
Забитцер
8
Хедира
8
Хедира
20
Забитцер
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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