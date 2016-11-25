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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 25 ноября 2016
Ренн
25.11.2016, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
1'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
90'
+3
Желтая карточка
О. Тойвонен
Желтая карточка
П. Мендеш
90'
+3
90'
+1
Красная карточка
К. Жульен
Желтая карточка
П. Энрике
90'
+1
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Б. Андре
87'
77'
Замена
О. Эдуард
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
П. Энрике
️️️️
П. Нтеп
75'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Сио
72'
65'
Замена
И. Сангаре
️️️️
А. Бли
63'
Желтая карточка
П. Нинков
60'
Замена
П. Нинков
️️️️
И. Силла
39'
Желтая карточка
С. Яго
Желтая карточка
Б. Андре
38'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
П. Нтеп
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
39
Кентен Депеи
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
24
Бааль
29
Данзе
3
Мендеш
23
Наньон
8
Гуркюфф
21
Андре
14
Прсич
23
Эну
13
Сио
29
Нтеп
4-1-3-1-1
40
Лафон
6
Жульен
20
Яго
29
Мубандже
4
Силла
29
Бли
14
Бодигер
10
Дурмаз
7
Сомалья
11
Тойвонен
22
Брейтуэйт
13
Сио
27
Дьякаби
27
Дьякаби
13
Сио
21
Андре
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Андре
29
Нтеп
7
Энрике
7
Энрике
29
Нтеп
29
Бли
6
Сангаре
6
Сангаре
29
Бли
4
Силла
24
Нинков
24
Нинков
4
Силла
22
Брейтуэйт
29
Эдуард
29
Эдуард
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
39
Кентен Депеи
ЦФ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
39
Кентен Депеи
ЦФ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Ренн - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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