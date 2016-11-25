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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Мехелен
Брюгге - Мехелен: обзор матча 25 ноября 2016
Брюгге
25.11.2016, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
6 : 1
Завершен
Мехелен
39'
Й. Фоссен (П)
49'
Х. Искьердо
51'
Й. Фоссен
64'
Й. Фоссен
79'
Х. Ванакен
82'
Й. Фоссен
51'
А. Бьелица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Мехелен
Замена
Уэсли
️️️️
Й. Фоссен
86'
ГОЛ! 6:1!
Й. Фоссен
82'
ГОЛ! 5:1!
Х. Ванакен
79'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Х. Искьердо
71'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Э. Лимбомбе
70'
ГОЛ! 4:1!
Й. Фоссен
64'
Желтая карточка
С. Денсвил
60'
ГОЛ! 3:1!
Й. Фоссен
51'
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Бьелица
ГОЛ! 2:0!
Х. Искьердо
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Фоссен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
9
Далибор Веселинович
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Мехелен
77
Гленн Клас
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
4-3-2-1
16
Бутель
28
Де Бок
6
Пулен
16
ван Рейн
4
Денсвил
6
Клаудемир
25
Вормер
20
Ванакен
77
Лимбомбе
21
Искьердо
9
Фоссен
3-1-2-1
26
Коосеманс
23
Витас
6
Цоцалич
16
Бьелица
11
Эль-Мессауди
23
Ритс
7
Маттис
9
Веселинович
21
Искьердо
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
21
Искьердо
77
Лимбомбе
10
Гедоз
10
Гедоз
77
Лимбомбе
9
Фоссен
7
Уэсли
7
Уэсли
9
Фоссен
Остались в запасе
Брюгге
Мехелен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
77
Гленн Клас
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
77
Гленн Клас
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Брюгге - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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