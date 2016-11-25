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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Урал (мол)
Локомотив (мол) - Урал (мол): обзор матча 25 ноября 2016
Локомотив (мол)
25.11.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
62'
Р. Тугарев
73'
И. Галанин
29'
Г. Жуков
83'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Урал (мол)
Замена
М. Чиканчи
️️️️
И. Галанин
90'
86'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
В. Бердников
Желтая карточка
И. Галанин
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Конате
77'
Замена
А. Голубцов
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 2:1!
И. Галанин
73'
69'
Желтая карточка
Р. Панков
ГОЛ! 1:1!
Р. Тугарев
62'
55'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Г. Жуков
46'
Замена
М. Конате
️️️️
В. Хозин
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
С. Серченков
46'
Замена
Р. Панков
️️️️
Ж. Бугуи
Замена
М. Лысов
️️️️
И. Рубцов
46'
44'
Замена
Д. Боровков
️️️️
Р. Шалин
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жуков
16'
Желтая карточка
А. Щербаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
52
Роман Шалин
ЦФ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
17
Иван Шаров
ПП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
43
Александр Голубцов
АП
94
Георгий Нуров
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-1-3-1
74
Ковалёв
16
Поярков
65
Самохвалов
73
Рахмонов
42
Лапшов
25
Куликов
88
Галанин
8
Тугарев
89
Дорофеев
20
Рыбчинский
13
Рубцов
3-2-2-3
13
Тимофеев
46
Бердников
40
Горин
2
Хозин
36
Корелин
7
Жуков
8
Серченков
90
Щербаков
10
Юсупов
34
Бугуи
52
Шалин
88
Галанин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
88
Галанин
13
Рубцов
84
Лысов
84
Лысов
13
Рубцов
52
Шалин
21
Боровков
21
Боровков
52
Шалин
8
Серченков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
8
Серченков
10
Юсупов
43
Голубцов
43
Голубцов
10
Юсупов
46
Бердников
19
Кузнецов
19
Кузнецов
46
Бердников
34
Бугуи
12
Панков
12
Панков
34
Бугуи
7
Жуков
94
Нуров
94
Нуров
7
Жуков
2
Хозин
13
Конате
13
Конате
2
Хозин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Урал (мол)
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
17
Иван Шаров
ПП
Главный тренер
Денис Клюев
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
17
Иван Шаров
ПП
Остались в запасе
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Локомотив (мол) - Урал (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Синянский
(Ярославль)
Стадион:
Локомотив-Перово
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