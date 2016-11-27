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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 27 ноября 2016
Палермо
27.11.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
31'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
Красная карточка
Д. Гонсалес
86'
81'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Б. Кейта
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Э. Гольданига
80'
Желтая карточка
У. Боуи
75'
68'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ф. Андерсон
64'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
С. Лулич
Замена
У. Боуи
️️️️
Б. Энрике
55'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Диаманти
45'
Желтая карточка
А. Диаманти
42'
Желтая карточка
Э. Гольданига
41'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Д. Баста
14'
Желтая карточка
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Палермо
57
Самуэль Гуддо
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Посавец
5
Алеесами
21
Гонсалес
4
Анджелкович
18
Гольданига
18
Чочев
25
Энрике
89
Морганелла
23
Диаманти
18
Яяло
90
Несторовски
3-4-1-2
1
Стракоша
8
Баста
13
Уоллес
26
Раду
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
18
Гольданига
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
18
Гольданига
25
Энрике
24
Боуи
24
Боуи
25
Энрике
23
Диаманти
19
Квайсон
19
Квайсон
23
Диаманти
19
Лулич
94
Лукаку
94
Лукаку
19
Лулич
17
Кейта
25
Ломбарди
25
Ломбарди
17
Кейта
7
Андерсон
20
Джорджевич
20
Джорджевич
7
Андерсон
Остались в запасе
Палермо
Лацио
57
Самуэль Гуддо
ВР
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
57
Самуэль Гуддо
ВР
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Палермо - Лацио
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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