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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 27 ноября 2016
Герта
27.11.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
36'
В. Ибишевич
67'
В. Ибишевич
25'
А. Зейдел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Дарида
90'
+2
Желтая карточка
В. Дарида
87'
84'
Замена
Д. Латца
️️️️
П. де Бласис
84'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Г. Бюссманн
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Калу
82'
75'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Л. Озтюнали
Вторая желтая
В. Ибишевич
74'
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
67'
Замена
В. Дарида
️️️️
В. Штокер
64'
62'
Вторая желтая
Ж. Гбамен
Желтая карточка
В. Ибишевич
58'
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Калу
36'
30'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Зейдел
Пас отдал
П. де Бласис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Андре Рамальо
ПП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
4
Лангкамп
25
Брукс
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
78
Харагучи
14
Штокер
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Донати
27
Балогун
26
Бунгерт
24
Бюссманн
5
Гбамен
5
Рамальо
21
Озтюнали
10
Малли
8
де Бласис
22
Зейдел
Дарида
35
Эссвайн
35
Эссвайн
Дарида
14
Штокер
16
Дарида
16
Дарида
14
Штокер
8
Калу
20
Шибер
20
Шибер
8
Калу
8
де Бласис
46
Латца
46
Латца
8
де Бласис
24
Бюссманн
9
Онисиво
9
Онисиво
24
Бюссманн
21
Озтюнали
9
Кордоба
9
Кордоба
21
Озтюнали
Остались в запасе
Герта
Майнц
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Герта - Майнц
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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