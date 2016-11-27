Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 27 ноября 2016
Лион
27.11.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
48'
М. Вальбуэна
30'
Э. Кавани (П)
81'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
90'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
89'
Желтая карточка
М. Верратти
86'
Желтая карточка
Т. Силва
85'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Л. Моура
83'
Желтая карточка
С. Орье
Замена
Л. Тусар
️️️️
Р. Геззаль
81'
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Т. Менье
75'
Желтая карточка
Т. Мотта
65'
Замена
Т. Менье
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
48'
Желтая карточка
Д. Ферри
45'
+2
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Рыбус
45'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Д. Ферри
45'
43'
Желтая карточка
Б. Матюиди
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кавани
19'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-2-2
1
Лопеш
21
Морель
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
31
Рыбус
25
Гоналон
2
Рафаэл
8
Толиссо
4
Ферри
91
Ляказетт
18
Геззаль
4-3-2-1
23
Ареоля
92
Орье
3
Силва
5
Маркиньос
17
Максвелл
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
7
Моура
8
Бен Арфа
10
Кавани
18
Геззаль
29
Тусар
29
Тусар
18
Геззаль
4
Ферри
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
4
Ферри
31
Рыбус
10
Фекир
10
Фекир
31
Рыбус
8
Бен Арфа
12
Менье
12
Менье
8
Бен Арфа
7
Моура
20
Крыховяк
20
Крыховяк
7
Моура
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Лион
ПСЖ
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+