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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Акхисар Беледиеспор
Аланьяспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 18 декабря 2016
Аланьяспор
18.12.2016, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аланьяспор - Акхисар Беледиеспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
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