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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 18 декабря 2016
Наполи
18.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 3
Завершен
Торино
13'
Д. Мертенс
18'
Д. Мертенс (П)
22'
Д. Мертенс
70'
В. Кирикеш
80'
Д. Мертенс
58'
А. Белотти
76'
Л. Россеттини
84'
Я. Фальке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
84'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Я. Фальке
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
81'
ГОЛ! 5:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
80'
76'
ГОЛ! 4:2!
Л. Россеттини
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
73'
72'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 4:1!
В. Кирикеш
Пас отдал
Х. Кальехон
70'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
69'
67'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Базелли
60'
Желтая карточка
Э. Моретти
58'
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
56'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Л. Де Сильвестри
45'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
34'
Желтая карточка
Л. Россеттини
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
22'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мертенс
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-3-1-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
24
Моретти
29
Де Сильвестри
3
Баррека
24
Бенасси
33
Базелли
16
Вальдифиори
22
Льяич
11
Белотти
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
29
Де Сильвестри
44
Фальке
44
Фальке
29
Де Сильвестри
33
Базелли
11
Лопес
11
Лопес
33
Базелли
Остались в запасе
Наполи
Торино
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Торино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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