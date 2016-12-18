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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 18 декабря 2016
Ницца
18.12.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
32'
М. Балотелли (П)
50'
М. Балотелли
37'
Ж. Таварес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Дижон
89'
Замена
Й. Ривьер
️️️️
Ф. Саммаритано
84'
Желтая карточка
Й. Гастьен
82'
Замена
Ж. Бела
️️️️
А. Ланг
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ж. Мишель Сери
78'
75'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Суке
50'
41'
Желтая карточка
В. Рюфли
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Таварес
Желтая карточка
А. Суке
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
32'
31'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
30
Баптист Рейне
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-3-3
30
Кардиналь
5
Сарр
4
Данте
23
Ле Марша
2
Суке
6
Вальтер
14
Сери
25
Сиприен
20
Бельханда
45
Балотелли
14
Плеа
3-3-2-1
7
Ривьер
26
Ланг
5
Абдельхамид
99
Диони
26
Чафик
25
Гастьен
99
Рюфли
33
Лис-Мелу
17
Абид
11
Таварес
14
Сери
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Сери
26
Ланг
91
Бела
91
Бела
26
Ланг
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Ницца
Дижон
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ницца - Дижон
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Альянс Ривьера
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