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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 18 декабря 2016
Депортиво
18.12.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
7'
Ф. Андоне
42'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Осасуна
Замена
М. Морено
️️️️
Р. Бабел
90'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Андоне
80'
79'
Желтая карточка
К. Клер
73'
Желтая карточка
И. Маркес
72'
Замена
К. Кодро
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Б. Гама
️️️️
К. Хиль
72'
Желтая карточка
Хуанфран
66'
52'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
45'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Ф. Мерида
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
К. Хиль
42'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
Э. Чолак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-4-1-2
22
Тытонь
3
Наварро
6
Альбентоса
26
Сидней
5
Боргес
10
Хиль
24
Хуанфран
8
Гильерме
8
Чолак
8
Бабел
7
Андоне
4-3-2-1
13
Перес
5
Гарсия
4
Маркес
30
Боннин
18
Клер
10
Де лас Куэвас
8
Мерида
23
Чаушич
7
Беренгер
10
Торрес
11
Леон
8
Бабел
21
Морено
21
Морено
8
Бабел
10
Хиль
16
Гама
16
Гама
10
Хиль
7
Андоне
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Андоне
8
Мерида
97
Ривьер
97
Ривьер
8
Мерида
10
Де лас Куэвас
19
Кодро
19
Кодро
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Депортиво - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Риасор
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