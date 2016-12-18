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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кротоне
Удинезе - Кротоне: обзор матча 18 декабря 2016
Удинезе
18.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кротоне
43'
С. Теро
61'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кротоне
90'
+1
Желтая карточка
А. Барберис
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Теро
89'
87'
Замена
М. Феста
️️️️
Р. Палладино
86'
Красная карточка
А. Кордас
Замена
Ридер
️️️️
Р. Де Пауль
84'
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
Пас отдал
Д. Сапата
61'
60'
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
55'
Желтая карточка
М. Тротта
51'
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Роден
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Я. Янкто
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
Пас отдал
Я. Янкто
43'
38'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Эвандро
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Кротоне
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
33
Самир
33
Анджелла
27
Фелипе
30
Видмер
21
Янкто
42
Фофана
24
Кумс
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Роден
51
Барберис
17
Палладино
11
Фальчинелли
29
Тротта
77
Теро
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
21
Янкто
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
21
Янкто
7
Де Пауль
10
Ридер
10
Ридер
7
Де Пауль
17
Палладино
12
Феста
12
Феста
17
Палладино
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
7
Роден
8
Стоян
8
Стоян
7
Роден
Остались в запасе
Удинезе
Кротоне
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Николо Фацци
ЦФ
28
Аньелло Сальцано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
28
Аньелло Сальцано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Кротоне
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Удинезе Арена
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