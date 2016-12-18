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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 18 декабря 2016
Сассуоло
18.12.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Интер
47'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Г. Барбоза
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Мело
90'
+1
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Л. Маццителли
77'
75'
Желтая карточка
Ф. Мело
72'
Желтая карточка
М. Брозович
69'
Замена
Э. Банега
️️️️
Ж. Мариу
68'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
С. Миссироли
61'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Риччи
60'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Пеллегрини
60'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
М. Икарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
23
Жоау Мариу
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
15
Делл'Орко
15
Ачерби
51
Антеи
14
Лирола
36
Маццителли
8
Сенси
32
Рагуса
7
Пеллегрини
92
Дефрель
11
Риччи
4-2-1-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
14
Ансальди
77
Брозович
30
Мело
87
Кандрева
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
7
Пеллегрини
6
Миссироли
6
Миссироли
7
Пеллегрини
11
Риччи
21
Матри
21
Матри
11
Риччи
36
Маццителли
9
Иеммелло
9
Иеммелло
36
Маццителли
23
Мариу
11
Банега
11
Банега
23
Мариу
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Интер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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