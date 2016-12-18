Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эйбар
Леганес - Эйбар: обзор матча 18 декабря 2016
Леганес
18.12.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
23'
М. Анхель Герреро
76'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эйбар
Желтая карточка
А. Марин
89'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Анхель Герреро
85'
76'
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
76'
ГОЛ! 1:1!
Бебе
Пас отдал
А. Луна
Замена
У. Лопес
️️️️
Омар
68'
62'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Тимор
59'
57'
Замена
Кике
️️️️
Р. Пенья
45'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Гарсия
34'
Желтая карточка
Т. Инуи
Замена
️️️️
Р. Перес
29'
Красная карточка
Я. Эррерин
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Анхель Герреро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
АП
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Серхио Аррибас
ЦП
29
Иу Ранера
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Кике
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Эррерин
3
Марин
44
Инсуа
5
Бустинса
24
Тимор
7
Омар
21
Перес
23
Мартин
11
Мачис
18
Габриэл
10
Герреро
3-2-2-2-1
13
Родригес
24
Лежен
6
Гальвез
23
Арбилья
7
Пенья
13
Луна
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Инуи
9
Энрих
7
Омар
8
Лопес
8
Лопес
7
Омар
10
Герреро
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Герреро
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
7
Пенья
19
Кике
19
Кике
7
Пенья
Остались в запасе
Леганес
Эйбар
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
19
Серхио Аррибас
ЦП
29
Иу Ранера
ЦП
12
Карл Меджани
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
19
Серхио Аррибас
ЦП
29
Иу Ранера
ЦП
12
Карл Меджани
ЦЗ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леганес - Эйбар
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Эйбар
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+